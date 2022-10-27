Ректора Российского биотехнологического университета арестовали по делу о крупном мошенничестве

Ректор Российского биотехнологического университета (бывший Московский госуниверситет пищевых производств) арестован по делу о крупном мошенничестве Фото: из соцсетей

В Москве суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета (до недавнего времени - Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП) Михаила Балыхина по делу о мошенничестве.

Об аресте руководителя столичного вуза сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на заявление Головинского райсуда Москвы который и принял решение об аресте Балыхина.

Согласно решению судебной инстанции, ректор Российского биотехнологического университета будет находится под стражей как минимум ближайшие два месяца.

В настоящее время Балыхин проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. При этом фабула уголовного дела, фигурантом которого является ректор вуза, пока не раскрывается. Также неизвестно, есть ли в данном деле еще какие-либо фигуранты, помимо Балыхина.

Защита ректора пока не дает никаких комментариев как по поводу уголовного дела Балыхина, так и по поводу решения суда о его помещении в СИЗО.