Ксении Собчак грозит уголовное дело за сокрытие гражданства Израиля

Ксения Собчак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак может быть привлечена к уголовной ответственности, если выяснится, что она скрыла факт получения израильского гражданства от миграционных служб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"В отношении Собчак может быть начата доследственная проверка, а если будет установлен факт преступления, то ее может ждать уголовная ответственность", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в таком случае Ксения Собчак станет фигурантом уголовного дела по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства). Санкции за это преступление предусматривают до 400 часов обязательных работ.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Ксению Собчак в лицемерии после подтверждения информации о том, что журналистка является гражданкой Израиля.

Дипломат напомнила, что журналистка высмеивала вопросы о своем паспорте. По словам Захаровой, она "даже представить не могла", насколько Собчак лицемерна.

Напомним, Ксения Собчак покинула Россию и находится в Литве. Информацию об этом подтвердили в органах госбезопасности республики. В качестве основания пребывания на территории государства директор департамента государственной безопасности республики Дарюс Яунишкис назвал наличие у журналистки израильского гражданства.