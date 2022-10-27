Жители Ростова жалуются, что автобусы ходят с полуторачасовыми интервалами

Жители Ростова пожаловались на работу общественного трнанспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ростова пожаловались на то, что им приходится ждать общественный транспорт полтора часа. Об этом сообщает RostovGazeta.

По словам очевидцев, 25 октября на остановке на Таганрогском шоссе люди никак не могли дождаться автобусов маршрутов 94 и 96.

- Это было в шестом часу, уже темнело. Транспорта так и не было. Представляете, что было, когда автобус все-таки пришел? - возмущаются люди.

После прибытия транспорта, далеко не все смогли в него поместиться. Многие остались ждать следующего автобуса. У некоторых закончилось терпении, и они поехали домой на такси.

- Вроде как сообщалось о проверках автобусного движения. А что проверять, если автобусов нет? - недовольны ростовчане.

В компании, которая осуществляет перевозки этих маршрутов удивились такой ситуации. Однако, горожанам пообещали, что обязательно разберутся с возникшей проблемой.