Закон об альтернативной службе в период мобилизации принят в Госдуме РФ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ в ходе заседания в четверг, 27 октября, приняла в третьем, финальном чтении проект закона, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы во время мобилизации.

Статья 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации», которая дополняет закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», которая говорит о том, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, а также других войск, воинских формирований и органов в виде гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат проходить данную службу в указанных организациях.

Тем не менее проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях, которые являются подведомственными органами исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут направить для прохождение альтернативной службы в виде гражданского персонала Вооруженных сил РФ, а также других войск.