Песков заявил, что на Украине нежелание вести переговоры с Россией превратили в закон

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией впоследствии было превращено в закон, запрещающий Украине и ее властям вести переговоры с РФ и президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что якобы президент России Владимир Путин просил передать Владимиру Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам.

"Украинская сторона декларировала свое нежелание продолжать переговоры, и позже это нежелание фактически превратили в закон, запрещающий украинской стороне и президенту Украины и всем остальным вести переговоры с Россией и с президентом Путиным", - сказал Песков представителям СМИ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 октября 2022 года можно прочитать здесь.