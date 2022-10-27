Губернатор Василий Орлов: Проект «Восточная система газоснабжения» позволит ускорить темпы газификации Амурской области

Проект «Восточная система газоснабжения» обеспечит подачу природного газа с месторождений Ямала на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реализация проекта «Восточная система газоснабжения» ускорит темпы газификации населенных пунктов Амурской области, сообщил глава региона Василий Орлов. Проект обеспечит подачу природного газа с месторождений Ямала в регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кроме того, его реализация позволит соединить Единую систему газоснабжения в европейской части России с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

В настоящее время «Газпром» начинает строительство перемычки от Хабаровска до Благовещенска между газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Василий Орлов рассказал, какие районы Амурской области будут газифицированы в первую очередь.

«В рамках программы газификации Амурской области до 2025 года в первую очередь экологичное топливо заводим в Циолковский, Свободный, Благовещенск и Благовещенский район. Трасса магистрального газопровода проходит рядом с этими населенными пунктами, - сообщил Василий Орлов. - Новый проект «Восточная система газоснабжения» позволит ускорить темпы газификации населенных пунктов, расположенных по левому берегу реки Зея, в частности, в Белогорском и Серышевском районах».

Глава Приамурья 27 октября провел совещание по вопросам реализации проекта на территории региона. Участники совещания обсудили сокращение сроков оформления прав на земельные участки и согласования градостроительной документации. Ранее «Газпром» обратился с этим предложением к правительству Амурской области.

«Проект для области важный, будем максимально содействовать его реализации», - пообещал Василий Орлов.