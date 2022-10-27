МИД РФ предупредил россиян о рисках задержания в Норвегии

МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Норвегию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 11 октября 2022 года в Норвегии участились случаи задержания россиян, в связи с чем гражданам следует тщательно взвешивать риски при планировании поездки в эту страну. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики в четверг, 27 октября 2022 года.

Дипломат подчеркнула, что задержания не имеют под собой никакого основания. Фактически в Норвегии объявлена "охота" на российских туристов, констатировала Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце сентября власти Норвегии могут ввести запрет на въезд туристов из России, аналогичный тому, который ввела Финляндия. Об этом заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций королевства Эмили Энгер Мель.

Возможное закрытие границы для российских туристов связано с частичной мобилизацией в России. По мнению норвежских властей, это увеличивает риск незаконного пересечения границы.