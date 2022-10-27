Глава Минэнерго Австрии предрекла ЕС критическую ситуацию из-за прекращения поставок российского газа Фото: REUTERS

В Евросоюзе возникнет критическая ситуация, если поставки газа из России прекратятся, считает министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

«Очевидно, что полное прекращение поставок из России создаст критическую ситуацию для Австрии, соседних стран и Европы», – заявила глава австрийского Минэнерго в ходе выступления.

По словам министра, Австрия сократила зависимость от российского газа с 80% до менее чем 50%, а также подготовилась к предстоящей зиме. Как сообщила Гевесслер, газохранилища страны заполнены почти на 90%, кроме того, имеется договоренности о поставках газа с Норвегией и Нидерландами.

Напомним, Евросоюз заместил уже две трети поставок газа из России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС потребовалось на это восемь месяцев.