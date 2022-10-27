Зоопарк на Ставрополье не смогли наказать за плохое питание животных

Посетители кормили диких животных всем подряд Фото: Мария Трапезникова

«Зооуголок» в Кочубеевском округе Ставропольского края, как оказалось, имеет много нарушений содержания животных в неволе. Выявить проблемы помогли активисты движения «Депутаты против коррупции». Они направили Северо-Кавказскому межрегиональному управлению Россельхознадзора соответствующее заявление.

Инспекторы выехали на место и подтвердили: вольеры стоят слишком близко друг к другу; рацион питания несбалансированный - посетители могут кормить питомцев чем угодно, а не только специальными кормами для конкретных видов животных; ежедневное меню не корректируется с учетом продуктов, скормленных гостями зоопарка в конкретный день.

- Собственнику зоопарка уже объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при содержании животных в неволе, - цитирует Россельхознадзор издание NewsTracker.

Также в ведомстве разъяснили, почему нет дела об административном правонарушении - весной было принято федеральное постановление об ограничении проведения плановых и внеплановых контрольных проверок, поэтому дать полную оценку событию невозможно.