В МВД РФ сообщили, что Собчак не уведомляла о наличии у нее израильского гражданства

Ксения Собчак вскоре может стать фигурантом уголовного дела из-за того, что она не уведомила власти РФ о своем израильском паспорте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущая Ксения Собчак не уведомляла МВД России о получении гражданства Израиля. Соответствующую информацию распространило информагентство ТАСС со ссылкой на данные российских правоохранительных органов.

"Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии у нее гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства", - отмечается в публикации агентства.

Теперь Собчак в ближайшее время может грозить привлечение к уголовной ответственности в связи с неуведомлением российских властей о наличии у нее израильского паспорта.

В настоящее время, по неподтвержденной информации, Собчак уже является фигурантом другого уголовного дела - о вымогательстве в особо крупном размере. Главным подозреваемым по этому делу является коммерческий директор медиахолдинга Собчак Кирилл Суханов. 26 октября 2022 года по решению суда он был арестован и помещен в СИЗО сроком на 2 месяца.

Также накануне был арестован и предполагаемый подельник Суханова - экс-главный редактор издания Tatler Ариан Романовский. Потерпевшим по этому делу является глава "Ростеха" Сергей Чемезов.