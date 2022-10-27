Пушилин сообщил об успешном штурме на Марьинском направлении

Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска успешно провели штурм укреплений Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении, которое остается одним из наиболее сложных. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи "Соловьев Live" на телеканале "Россия 1".

"Противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров, достаточно неплохо они подготовились, - уточнил Пушилин. - Но тем не менее накануне был удачный штурм".

По его словам, имеются успехи и на других направлениях, в частности, на Авдеевском и Артемовском. Последнее очень важно, так как взятие города позволит разорвать логистику украинских войск, уточнил врио главы ДНР.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе той же передачи Денис Пушилин рассказал, что союзные войска уничтожили плацдарм ВСУ на Краснолиманском направлении в районе реки Жеребец. Чиновник добавил, что 20-я армия отражала атаки ВСУ на Краснолиманском направлении несколько дней подряд.

Напомним, в середине октября Денис Пушилин заявил о том, что наступает переломный момент для освобождения территории региона, находящейся под контролем украинских боевиков. При этом возможные примерные сроки освобождения находящихся под контролем Киева городов и поселков ДНР врио главы республики публично озвучивать не стал.