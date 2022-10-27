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В мире27 октября 2022 11:19

Проживающая во Франции россиянка сообщила о нападении компании украинцев на ее семью

Конфликт произошел на рынке курортного французского города Довиль
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Проживающая во Франции россиянка заявила, что на рынке курортного французского города Довиль компания украинцев напала на ее семью и оправдала агрессию своей национальностью.

Как рассказала Анастасия РИА Новости, во Францию к ней приехали родители и брат. На местном рыбном рынке их заметила украинская компания из восьми человек, которые изначально настойчиво спрашивали, откуда туристы приехали, а позже включили громкую музыку, начиная подпевать.

Как сообщает девушка, на ее просьбы россиянки вести себя потише они спровоцировали агрессивное поведение, а после требований ее отца уважительного обращения - произошел конфликт.

«Этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что вызовем полицию. И я действительно ее вызвала», - заявила россиянка, отметив, что нападавшему удалось избежать проблем со стражами порядка.