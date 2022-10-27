Проживающая во Франции россиянка сообщила о нападении компании украинцев на ее семью

Проживающая во Франции россиянка заявила, что на рынке курортного французского города Довиль компания украинцев напала на ее семью и оправдала агрессию своей национальностью.

Как рассказала Анастасия РИА Новости, во Францию к ней приехали родители и брат. На местном рыбном рынке их заметила украинская компания из восьми человек, которые изначально настойчиво спрашивали, откуда туристы приехали, а позже включили громкую музыку, начиная подпевать.

Как сообщает девушка, на ее просьбы россиянки вести себя потише они спровоцировали агрессивное поведение, а после требований ее отца уважительного обращения - произошел конфликт.

«Этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что вызовем полицию. И я действительно ее вызвала», - заявила россиянка, отметив, что нападавшему удалось избежать проблем со стражами порядка.