МИД РФ пообещал отреагировать на антироссийские заявления властей Молдавии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия не оставит без ответа антироссийские заявления властей Молдавии, сказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Там продолжаются многотысячные акции протеста населения, которое недовольно политикой руководства страны. К сожалению, упомянутые события сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц страны, а она в принципе уже граничит с откровенной русофобией. Конечно, это не останется без реакции», – заявила она на брифинге.

Дипломат напомнила, что депутаты от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» призывали признать Россию террористическим режимом.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что органы безопасности страны изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать приезжающих из России граждан «с недобрыми намерениями». По его словам, силовых структурам Молдавии необходимо сохранять бдительность, чтобы не допустить попадания людей, которые могли бы попытаться дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве.