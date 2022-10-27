Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 октября 2022 11:21

МИД РФ пообещал отреагировать на антироссийские заявления властей Молдавии

Заявления некоторых молдавских депутатов граничат с откровенной русофобией, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД РФ пообещал отреагировать на антироссийские заявления властей Молдавии

МИД РФ пообещал отреагировать на антироссийские заявления властей Молдавии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия не оставит без ответа антироссийские заявления властей Молдавии, сказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Там продолжаются многотысячные акции протеста населения, которое недовольно политикой руководства страны. К сожалению, упомянутые события сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц страны, а она в принципе уже граничит с откровенной русофобией. Конечно, это не останется без реакции», – заявила она на брифинге.

Дипломат напомнила, что депутаты от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» призывали признать Россию террористическим режимом.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что органы безопасности страны изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать приезжающих из России граждан «с недобрыми намерениями». По его словам, силовых структурам Молдавии необходимо сохранять бдительность, чтобы не допустить попадания людей, которые могли бы попытаться дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве.