Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый премьер Британии Риши Сунак в своем первом выступлении, в сущности, подтвердил, что Лондон планирует продолжать русофобский курс своих предшественников, заявила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание, что уже в самом первом публичном выступлении он воспроизвел, в частности, и заезженный тезис, о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулись страны мира", - сказала дипломат.

Выходит, что новое руководство Британии сразу дало понять, что планирует продолжать русофобский курс своих предшественников, заключила Захарова.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что король Великобритании Карл III назначил бывшего министра финансов страны Риши Сунака новым премьер-министром Соединенного Королевства. Аудиенция состоялась в Букингемском дворце.

Также ранее NYT прогнозировал, что миллионер Риши Сунак не спасет экономику Британии из-за отрешенности от простых людей.