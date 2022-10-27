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Общество27 октября 2022 11:33

Госдума приравняла добровольцев к военнослужащим по контракту

Добровольческие формирования могут создаваться Минобороны по решению президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госдума приравняла добровольцев к военнослужащим по контракту Фото: пресс-служба Госдумы

Госдума приравняла добровольцев к военнослужащим по контракту Фото: пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла закон, который закрепляет статус добровольческих формирований. Согласно документу, статус добровольцев будет приравнен к статусу военнослужащих по контракту.

«Закон урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований и определит перечень социальных гарантий добровольцам и членам их семей. По своему статусу добровольцы будут приравнены к военнослужащим по контракту. Это справедливо», – приводятся слова спикера Госдумы Вячеслава Володина на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается в законе, добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны России по решению президента. Они будут содействовать выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании российских войск за рубежом.

Гражданин России может стать добровольцем путем заключения контракта, кроме того, в состав добровольческих формирований могут войти и военнослужащие, направленные Минобороны, сообщили в Госдуме.