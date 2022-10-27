В МИД России заявили, что Москва до 18 ноября определится с будущим зерновой сделки

Мария Захарова сделала важное заявление по поводу зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия определится с продлением продуктовой сделки до 18 ноября 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, выход Москвы из сделки возможен, ситуация будет обсуждаться.

С таким заявлением представитель российского внешнеполитического ведомства выступила в ходе своего традиционного брифинга.

Захарова отдельно отметила тот факт, что Россия не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки, такая ситуация ее не устраивает.

"Мы, конечно, наблюдаем то, что та самая мотивация, с которой и начался весь разговор о необходимости заключения сделки, о разрешении вопроса с украинским зерном, на данный момент не соответствует заявленным целям и задачам, за которыми стоит Запад", - сообщила она.

Ранее ход реализации зерновой сделки неоднократно публично критиковал российский президент Владимир Путин. По его словам, большая часть продовольствия и зерна, вывозимого из украинских портов, поступает в западные государства, а не в беднейшие страны мира.