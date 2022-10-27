Владимир Путин выступит с обращением после 16:00 27 октября

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступит с обращением на Международном дискуссионном клуб "Валдай" в четверг, 27 октября 2022 года. Выступление российского лидера ожидается после 16:00 по московскому времени. Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию обращения Владимира Путина к участникам "Валдая".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал оглашать темы, которых коснется президент России в своей речи, но отметил, что это будет "всеобъемлющее выступление, дискуссия". Кроме того, Владимир Путин ответит на вопросы участников дискуссионного клуба.

Напомним, Международный дискуссионный клуб "Валдай" — экспертно-аналитический центр, обязанный своим названием месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Главной задачей международного клуба, основанного в 2004 году, организаторы называют содействие открытому диалогу специалистов, политиков, общественных деятелей и журналистов, а также обсуждение актуальных мировых проблем в области международных отношений, политики, экономики. С момента основания "Валдая" Владимир Путин традиционно принимает участие в его работе.