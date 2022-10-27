Госдума РФ приняла закон о мобилизации ряда категорий граждан с непогашенной судимостью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в четверг, 27 октября, приняла закон о привлечении к службе по мобилизации ряда категорий граждан с непогашенной судимостью.

На данный момент имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления не подлежат призыву к службе по мобилизации. Согласно новой формулировке, призывать не намерены осужденных за угон транспорта, педофилию, захват заложника, теракт, организацию незаконного вооруженного формирования, незаконное обращение ядерных материалов, а также госизмену, посягательство на жизнь госдеятеля, шпионаж, насильственный захват власти, мятеж и по некоторым других статей.

Кроме того, принята поправка, которая предусматривает альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, который продолжит работать на прежних местах, в то время как проходящие альтернативную службу в организациях, подведомственных государственным органам, могут направляться для прохождения альтернативной службы как гражданский персонал в войсках.