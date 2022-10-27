Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 октября 2022 12:14

Путин собирается принять участие во встрече лидеров ОДКБ

Встреча состоится 28 октября 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин собирается принять участие во встрече лидеров ОДКБ

Путин собирается принять участие во встрече лидеров ОДКБ

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин собирается принять участие во встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоится в эту пятницу, 28 октября. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в пятницу, 28 октября. Об этом ранее заявила организация. В ходе встречи намерены обсуждать меры помощи Армении, а также результаты работы миссии ОДКБ, направленной 15 сентября 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

«Да, планирует», - приводит РИА Новости заявление официального представителя Кремля, который таким образом ответил на вопрос, примет ли участие глава государства в сессии президент России.

Напомним, накануне Ереван сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается отправиться в Сочи для проведения встречи с российским президентом, а также лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, уточнив, что, согласно планам, встреча должна пройти в следующий понедельник, 31 октября.