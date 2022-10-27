Путин собирается принять участие во встрече лидеров ОДКБ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин собирается принять участие во встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоится в эту пятницу, 28 октября. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в пятницу, 28 октября. Об этом ранее заявила организация. В ходе встречи намерены обсуждать меры помощи Армении, а также результаты работы миссии ОДКБ, направленной 15 сентября 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

«Да, планирует», - приводит РИА Новости заявление официального представителя Кремля, который таким образом ответил на вопрос, примет ли участие глава государства в сессии президент России.

Напомним, накануне Ереван сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается отправиться в Сочи для проведения встречи с российским президентом, а также лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, уточнив, что, согласно планам, встреча должна пройти в следующий понедельник, 31 октября.