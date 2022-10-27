Проживающих в Эстонии россиян и белорусов лишат права на владение оружием

Эстония введет жесткие ограничения для проживающих в стране граждан России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстонские власти намерены лишить обладателей российского или белорусского паспортов, проживающих в стране, права на владение оружием. Предполагается, что данное ограничение вступит в силу уже в самое ближайшее время и начнет действовать с 1 декабря 2022 года.

"Право на оружие утратят все лица, которые не имеют гражданства Эстонии, другой страны Евросоюза или государства - члена НАТО", - цитирует информагентство ТАСС главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.

По его словам, решение о лишении части жителей Эстонии права на владение оружие является вынужденным, но вполне логичным и обоснованным "в текущих условиях".

При этом уже имеющиеся на руках у россиян и белорусов оружие будет конфисковано эстонскими правоохранителями. Всем гражданам РФ и Белоруссии, у которых будет изъято оружие, будет оперативно выплачена денежная компенсация, подчеркивают в силовых ведомствах Эстонии.