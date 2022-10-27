Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будут «изучать, читать и перечитывать» Фото: REUTERS

Речь президента России Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе «Валдай», нужно будет серьезно изучать. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что позже речь главы государства будут «читать и перечитывать».

«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание - изучать, читать и перечитывать», - отметил официальный представитель Кремля.

Заседания в 2022 году пройдут под лозунгом «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Как писал сайт KP.RU, ранее комментируя вопрос о выступлении президента России, официальный представитель Кремля сказал, что «понимание есть», но лучше дождаться всего оглашения.

«Президент выступит, будет всеобъемлющее выступление, дискуссия... И, конечно же, ответит на вопросы участников», - заявил тогда пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию обращения Владимира Путина на «Валдае».