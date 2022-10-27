В МИД России заявили, что мир наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир в настоящее время наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

"Мы являемся свидетелями экономического, военного, идеологического закабаления Европы Соединенными Штатами. Безропотно и добровольно Евросоюз променял энергетическую свободу, основу для экономического развития, которая в течение десятков лет основывалась на неподвластному никакой политической конъюнктуре сотрудничеству с Россией в области энергетики, на зависимость от США”, - подчеркнул он.

Также дипломат добавил, что сейчас “мы наблюдаем за финальной стадией энергетического самоубийства Европы".

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что борьба со всем русским, которая уже захлестнула Европу, сейчас практически граничит с откровенным расизмом. Такое мнение выразил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.