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Политика27 октября 2022 12:27

В МИД России заявили, что мир наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы

ЕС променял энергетическую свободу на зависимость от США, отметил замглавы ведомства Александр Грушко
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В МИД России заявили, что мир наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы

В МИД России заявили, что мир наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир в настоящее время наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

"Мы являемся свидетелями экономического, военного, идеологического закабаления Европы Соединенными Штатами. Безропотно и добровольно Евросоюз променял энергетическую свободу, основу для экономического развития, которая в течение десятков лет основывалась на неподвластному никакой политической конъюнктуре сотрудничеству с Россией в области энергетики, на зависимость от США”, - подчеркнул он.

Также дипломат добавил, что сейчас “мы наблюдаем за финальной стадией энергетического самоубийства Европы".

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что борьба со всем русским, которая уже захлестнула Европу, сейчас практически граничит с откровенным расизмом. Такое мнение выразил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.