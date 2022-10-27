На Украине доцента вуза оштрафовали за использование негосударственного языка на занятиях

На Украине по доносу студента оштрафовали преподавателя вуза за использование негосударственного языка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине зафиксирован первый случай штрафа за использование негосударственного языка. Об этом в четверг 27 октября пишет ТАСС со ссылкой на секретариат украинского языкового омбудсмена Тараса Кременя.

Сообщается, что наказание применено к доценту одного из украинских вузов. Преподаватель во время занятий со студентами третьего курса использовал негосударственный язык. За это он был оштрафован на 3 400 гривен, что составляет в эквиваленте 92,57 доллара.

Об использовании доцентом негосударственного языка правоохранительные органы проинформировал один из студентов. Какой язык использовал преподаватель и в каком объеме, не уточняется.

Напомним, на Украине ввели языковые штрафы за неиспользование украинского языка в общественной жизни с 16 июля 2022 года. Это очередной этап реализации соответствующего закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят в 2019 году и вступает в силу поэтапно. Так, с 16 января 2021 года на Украине в магазинах, салонах красоты, АЗС, банках, кафе и ресторанах, а также в других организациях, которые обслуживают розничных клиентов, обращаться к посетителям можно только на украинском языке. Также на украинском должны проводиться культурные мероприятия, на государственный язык должны перейти госуправление, медицина, наука, образование, реклама, СМИ.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обвинил президента страны Владимира Зеленского и нескольких украинских чиновников в нарушении закона о государственном языке. Зеленский использовал английский язык во время встречи с представителями иностранных СМИ и организаций.