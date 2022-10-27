Foreign Policy: Украина потребовала от США кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы

Украина потребовала от США кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины потребовали от Соединенных Штатов и стран Европы кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По информации журнала Foreign Policy, «украинские чиновники требуют так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM. Отмечается, что в США экспорт этих боеприпасов сейчас запрещен.

В свою очередь депутат Верховной рады Александра Устинова сообщила, что в Киеве просят от Запада кассетные боеприпасы BONUS, совместимые с артиллерийскими орудиями НАТО, и управляемые высокоточные бомбы производства американской Boeing и шведской Saab. Кроме того, Украина хочет получить шведские переносные зенитные ракетные комплексы RBS-70, чтобы применять их против беспилотников.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине октября президент США Джозеф Байден подписал документы о выделении Украине очередного транша военной помощи.