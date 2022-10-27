В энергохолдинге ДТЭК предупредили о возможности отключения электричества в половине Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Половина Киева может остаться без электроснабжения. Такое заявление в четверг, 27 октября, сделали в компании Yasno, которая входит в энергохолдинг ДТЭК.

В компании заявили о резком ухудшение ситуации с энергоснабжением, что произошло в результате ночной атаки по энергетической инфраструктуре Киевской области. «Обычно Киев потребляет 1 000 - 1 200 МВт. Сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600 - 800 МВт. То есть, почти половина Киева может остаться без света», - сказано в заявлении компании опубликованной в Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 27 октября, в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных районах Украины, назвав прежде всего Киевскую, Черниговскую и Житомирскую области, где сейчас вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Позже в офисе президента Украины заявили, что в результате удара в ночь на четверг, 27 октября, был поврежден крупный объект энергетической инфраструктуры страны, что привело к большому дефициту электроэнергии в центральном регионе.