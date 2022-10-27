Сенатор Климов заявил, что при мобилизации нужно проверять призывников на нахождение в реестре иноагентов

Сенатор призвал решать вопросы о мобилизации граждан, внесенных в реестр иноагентов, индивидуально. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Призывные комиссии должны проверять, не внесен ли призываемый на службу в рамках частичной мобилизации в реестр иноагентов Министерства юстиции РФ. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По каждому случаю нахождения призывника в реестре иноагентов должно приниматься отдельное решение о возможности призыва его в рамках частичной мобилизации, добавил Климов.

«Прямо законом о воинской обязанности это не предусмотрено, но призывная комиссия должна проверять, не находится ли этот гражданин в реестре иноагентов Минюста, и если он там находится, то в каждом конкретном случае решать, призывать ли его или не принимать такого решения», - цитирует Климова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Сочи мобилизация началась в первую очередь с призыва злостных алиментщиков.

Напомним, Москва выполнила план по частичной мобилизации 17 октября 2022. Что делать с полученными повестками, читайте здесь на KP.RU.

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