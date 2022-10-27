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Политика27 октября 2022 13:07

Экс-сенатор США Блэк обвинил Вашингтон в подрыве «Северных потоков»

У США наиболее прозрачный мотив для совершения диверсии, отметил бывший парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Экс-сенатор США Блэк обвинил Вашингтон в подрыве «Северных потоков»

Экс-сенатор США Блэк обвинил Вашингтон в подрыве «Северных потоков»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За диверсиями на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоят Соединенные Штаты, считает бывший сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк.

«Моя догадка – это сделали США…У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог», – сказал он YouTube-каналу аналитического центра «Институт Шиллера».

По мнению Блэка, у многих стран имелись причины подорвать «Северные потоки», но у Вашингтона мотив для совершения диверсии наиболее прозрачный.

Напомним, 26 сентября операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода «Северный поток» и в одной из двух магистралей «Северного потока – 2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

Президент России Владимир Путин назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма.