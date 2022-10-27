Премьер Испании Санчес во время выступления дважды перепутал Кению с Сенегалом Фото: Евгения ГУСЕВА

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе совместного заявления с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал эту республику с Сенегалом, сообщила сегодня, 27 октября, газета ABC.

"Я думаю, что Испания является потенциальным союзником во многих областях, в которых мы можем работать совместно с Сенегалом, чтобы противостоять будущим вызовам, от которых страдает наше общество", - допустил оговорку Санчес в первый раз, пишет издание.

"Итак, большое спасибо, для меня большая честь быть одним из первых мировых лидеров, посетивших Вас в качестве президента Сенегала", - снова ошибся лидер Испании. Тут его поправил глава Кении. "Ах, да, да, извините, извините... с Кенией", - добавил Санчес.

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