Бесплатный онлайн-курс по разделению отходов запустят в Москве

В середине ноября популярная образовательная платформа – онлайн-школа Тины Канделаки запускает спецкурс о программе раздельного накопления отходов в Москве. Слушателей курса планируют обучать осознанному потреблению — как личному, так и корпоративному, правильной сортировке мусора на два контейнера и организации этого процесса дома и на работе. Пройти образовательную программу все желающие смогут бесплатно.

Свою инициативу авторы – журналист Тина Канделаки и экопросветитель Роман Саблин представили журналистам 27 октября. Создать курс авторов побудила грустная статистика: развитие городской инфраструктуры для раздельного сбора отходов в столице пока обгоняет экологическую культуру жителей. Только 46% москвичей заявляют о том, что разделяют отходы, в то время как два вида контейнеров давно стоят в каждом дворе.

«Представляете, какой прекрасный город мы оставим будущим поколениям, если красивые места для отдыха не поглотят мусорные полигоны», - отметила Тина Канделаки.

За 7 лекций по 15 минут все желающие смогут освоить простые и понятные правила сортировки и понять, зачем это нужно лично им. Курс будет бесплатным: он запущен в рамках социальной инициативы, и его миссия – научить москвичей пользоваться той инфраструктурой, которую обеспечивает город: синим контейнером для вторсырья и серым – для смешанных отходов.

Зарегистрироваться для участия в образовательной программе можно на сайте.

Напомним, Москва перешла на раздельный сбор отходов с 1 января 2020 года.