ВМС Швеции сообщили о прибытии судна под флагом России в район диверсий на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Судно под флагом России прибыло в районе диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил представитель Военно-морских сил Швеции Йимми Адамссон.

Как передает РИА Новости, в районе атак на трубопроводы под российским флагом находится судно «Нефит». Оно зафрахтовано компанией-оператором «Северного потока».

Напомним, 26 сентября операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода «Северный поток» и в одной из двух магистралей «Северного потока – 2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

Ранее первые фото поврежденного участка «Северного потока» опубликовала шведская газета Expressen, которая получила исключительное разрешение властей на съемку.

Как писал сайт KP.RU, Швеция вновь отказалась допускать Россию к участию в расследовании диверсии на «Северных потоках».