Певцу Витасу грозит до двух лет тюрьмы за распыление газового баллончика в клубе

Витас Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певцу Витасу грозит до двух лет тюремного срока из-за того, что он распылил газовый баллончик в лицо посетителю московского караоке-клуба.

Адвокат певца Сергей Жорин уточнил ТАСС, что Витасу инкриминируется часть вторая статьи УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью

Как сообщал ранее сайт MSK.KP.RU, согласно имеющейся информации, Витас отдыхал в караоке-клубе на Садово-Кудринской улице в Москве вместе с друзьями. За соседним столиком сидел чиновник одного из федеральных министерств, и певцу не понравилось поведение госслужащего. Он в нецензурной форме потребовал, чтобы чиновник покинул заведение, началась перепалка, затем стороны вроде бы успокоились, но конфликт разгорелся снова, и Витас распылил в лицо госслужащего газовый баллончик. После чего певец покинул клуб, а пострадавший отправился в травмпункт, где зафиксировали химический ожог глаз.