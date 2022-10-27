Финляндия выделила шесть млн евро на пилотный участок забора на границе с Россией

Правительство Финляндии выделило деньги на строительство пилотного участка забора на границе с Россией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Финляндии намерено выделить 6 миллионов евро для финансирования пилотного участка ограждения на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджетное предложение финского правительства.

Сообщается, что парламент Финляндии в ближайшее время рассмотрит это предложение.

Речь идет о трехкилометровом участке ограждения. В ходе его строительства будет проверен метод возведения ограждения и функциональность планируемых решений, а также отрегулированы некоторые другие аспекты.

«Строительство барьерного ограждения на восточной границе планируется начать в следующем году с учетом опыта, полученного в ходе пилотного проекта», - заявила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.

Напомним, Финляндия заявила о планах строительства забора на границе с Россией в Ленинградской области в сентябре 2022 года. Сообщалось, что забор планируется возвести на юго-восточной границе в районе Карельского перешейка с целью предотвращения нелегальной миграции.

Тем временем Литва достроила забор на границе с Беларусью длиной 502 километра.

Также сообщалось, что Польша достроила забор на границе с Беларусью, установив там видеокамеры и датчики движения. Протяженность ограждения - более 186 километров.