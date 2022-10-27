Глава "Новатэка" Михельсон сообщил, что Россия сократила поставки газа в Европу на 47%

Леонид Михельсон: РФ сократила поставки газа в Европу на 50 млрд кубометров за последние 4-5 месяца Фото: REUTERS

Глава "Новатэка", российский миллиардер Леонид Михельсон заявил о том, что Россия снизила объемы поставок газа в Европу на 47% за последние 4-5 месяцев. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в ходе XV Веронского Евразийского экономического форума.

"За последние 4-5 месяцев российские поставки газа в Европу сократились почти на 50 млрд куб. м. На 1 октября падение к прошлому году составило 47%", - цитирует Михельсона информагентство ТАСС.

Бизнесмен также подчеркнул, что поставки российского газа в Китай, по предварительным данным, остались на уровне 2021 года.

Ранее в Евросоюзе заявили о намерении постепенно отказаться от закупок газа из РФ. Для начала ЕС решил поэтапно снижать зависимость от российского топлива и начал активный поиск альтернативных поставщиков газа.

Кроме того, в рамках антироссийских санкций Евросоюз обсуждает введение потолка цен на газ из РФ. При этом пока официально это решение ЕС пока принять не удается, так как поддержать его на данный момент готовы далеко не все государства, входящие в состав союза.