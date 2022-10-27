В США назвали бессмертным российский истребитель Су-27 Фото: REUTERS

Российский истребитель Су-27, производство которого было начато более 30 лет назад, продолжает быть актуальным и до настоящего времени может находиться на вооружении, несмотря на выпуск новых моделей, считает журналист The National Interest Калеб Ларсон.

"Легендарное конструкторское бюро "Сухой" добилось существенных успехов в разработке самолетов для Советского Союза и России. Среди этих самолетов - Су-27 времен холодной войны, который продолжает эксплуатироваться спустя десятилетия после его создания", - отметил журналист.

Секрет столь долгого успеха Су-27, как считает Ларсон, состоит в том, что это способная и маневренная боевая машина, которая постепенно улучшилась и превратилась в широкое семейство самолетов, эксплуатируемых и по сей день.

Ранее американский генерал Ванхерк заявил, что новое российское оружие представляет значительную угрозу для США. По словам генерала, также представляет угрозу развертывание подводных лодок класса "Ясень".