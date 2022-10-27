Nord Stream подтвердила прибытие своего суда в район подрыва «Северного потока» Фото: REUTERS

Судно, зафрахтованное компанией оператором газопровода «Северный поток» Nord Stream AG прибыло в район диверсий трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от трех до пяти дней», – говорится на сайте оператора.

Как отметили в Nord Stream AG, компания также ожидает решения властей Дании о предоставлении разрешеня на проведение работ по оценке повреждений газопровода.

Напомним, ранее ВМС Швеции сообщили о прибытии в район диверсий на «Северных потоках» судна под флагом России, зафрахтованного Nord Stream AG.

Как писал сайт KP.RU, 26 сентября операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода «Северный поток» и в одной из двух магистралей «Северного потока – 2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

Председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер заявлял, что труба «Северного потока» после атаки на него на большом протяжении заполнена водой.