В Германии раскритиковали закон об отрицании "военных преступлений" на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор уголовного права в Лейпциге и судья Конституционного суда германской федеральной земли Саксония Элиза Ховен раскритиковала новые поправки в уголовный кодекс Германии, в соответствии с которыми может грозить уголовная ответственность за высказывания о боевых действиях на Украине, отрицающие или преуменьшающие "военные преступления", даже если они не признаны таковыми по решению суда.

"Что весьма проблематично в новом постановлении, так это то, что оно наказывает за отрицание или тривиализацию, например, военных преступлений, которые еще не были признаны таковыми ни одним судом. Если кто-то напишет в соцсетях, что действия в Буче были инсценированы странами Запада, прокуратура должна будет провести расследование по новому уголовному преступлению", - написала Ховен в своей публикации для издания Welt.

Напомним, депутаты немецкого бундестага 20 октября 2022 года внесли поправку в уголовный кодекс страны, предусматривающую уголовную ответственность за отрицание, оправдание или преуменьшение геноцида, преступления против человечества или военного преступления.

Ранее депутат бундестага Шмидт заявил, что санкции против России вредят немецкому бизнесу. Политика ФРГ и нагнетание в местных СМИ привели к русофобии в Германии, убежден Евгений Шмидт.