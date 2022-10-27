Путин заявил, что претендующие на глобальную власть страны хотят жить без всяких правил

Президент РФ Владимир Путин указал на желание претендующих на мировую гегемонию стран "жить без всяких правил". "На площадке валдайского клуба мы не раз говорили о тех сдвигах, которые происходят в мире. Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило - чтобы власть предержащие, говорю о глобальной власти, хотели жить без всяких правил", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.

Новость дополняется.