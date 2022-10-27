Владимир Путин: Запад предпринял целый ряд шагов на обострение

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад всегда играет на обострение, там нет никакого единства, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

“Так называемый Запад, условно, нет никакого единства там. Понятно, что это сложный конгломерат. Вот этот Запад в последние годы и в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Они всегда играют на обострение - разжигание Украины, провокация на Тайване, дестабилизация энергетического рынка”, - сказал Путин.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.