Путин заявил, что Запад навязывает свои ценности для расширения рынка сбыта своей продукции

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны стремятся навязать всем свои ценности ради расширения рынков сбыта.

"Есть и прямой, меркантильный интерес. Навязывая своих ценности, наши оппоненты хотят расширить рынки сбыта для своей продукции", - сказал президент, подчеркнув, что страны запада "по факту жизни, своей политикой настаивают на том, чтобы все эти ценности были приняты всеми".

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.

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