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Политика27 октября 2022 14:30

Путин об оппонентах: Уверенность в своей непогрешимости очень опасное состояние

Такое заявление президент РФ сделал на заседании клуба "Валдай"
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин выступил с резким антизападным заявлением

Владимир Путин выступил с резким антизападным заявлением

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Запад "уверовал в собственную непогрешимость". По словам главы государства, подобное поведение является "очень опасным состоянием".

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе своего выступления на пленарном заседании клуба "Валдай" 27 октября 2022 года.

"Уверенность в своей непогрешимости - опасное состояние. Никому даже в голову ранее не приходило отрицать искусство, науку своих оппонентов ранее. Вводились ограничения, но хватало понимание, что к гуманитарной сфере нужно относиться деликатно", - пояснил Путин в своей речи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публично заявил о том, что речь Путина на заседании клуба "Валдай" станет одним из важнейших выступлений российского президента в нынешнем году, которое "многие будут перечитывать".