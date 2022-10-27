Путин об оппонентах: Уверенность в своей непогрешимости очень опасное состояние

Владимир Путин выступил с резким антизападным заявлением Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Запад "уверовал в собственную непогрешимость". По словам главы государства, подобное поведение является "очень опасным состоянием".

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе своего выступления на пленарном заседании клуба "Валдай" 27 октября 2022 года.

"Уверенность в своей непогрешимости - опасное состояние. Никому даже в голову ранее не приходило отрицать искусство, науку своих оппонентов ранее. Вводились ограничения, но хватало понимание, что к гуманитарной сфере нужно относиться деликатно", - пояснил Путин в своей речи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публично заявил о том, что речь Путина на заседании клуба "Валдай" станет одним из важнейших выступлений российского президента в нынешнем году, которое "многие будут перечитывать".