Путин заявил, что история все расставит на свои места

Президент России Владимир Путин напомнил западным "деятелям", что их имена через несколько лет никто не вспомнит, а Достоевский, Чайковский и Пушкин будут жить.

"История расставит все на свои места. И отменит не произведения гениев культуры, а тех, кто решил, что в праве распоряжаться этой культурой. Имен этих деятелей через несколько лет никто не вспомнит, а Достоевский будет жить. И Чайковский. И Пушкин", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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