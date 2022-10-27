Путин заявил, что любая критика в сторону Запада воспринимается как "происки" и "козни Кремля"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Любая критика в отношении запада воспринимается как происки Кремля, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

“Чего от России не происходит — это происки Кремля. На себя посмотрите!Любая критика в адрес оппонентов - рука Кремля. Ну бред-то. Мозгами пошевелите, свою точку зрения изложите. Нельзя же все сваливать”.- сказал российский лидер.

Напомним, заседания клуба в 2022-м году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в российской столице. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.