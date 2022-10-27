Путин заявил, что Запад позабыл о принципах конкуренции

Владимир Путин выступил с важным политическим заявлением Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о том, что на Западе напрямую нарушают основные принципы демократии и либерализма. С таким заявлением российский лидер выступил в ходе своей речи на пленарном заседании клуба "Валдай".

"Западные идеологи много лет твердили всему миру - демократии нет альтернативы. Но имели ввиду только западную либеральную демократию. А другие - высокомерно, через губу, отвергали", - отметил президент РФ.

Также Путин обвинил западных лидеров и представителей западных элит в пренебрежении теми же принципами, которые они сами же публично исповедуют.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что выступление Путина на заседании клуба "Валдай" будет крайне важным и знаковым для всего мирового сообщества, поэтому прислушаться к озвученным президентам сигналам стоит всем - и внутри страны, и на Западе.