Путин рассказал, что в России люди вместе отмечают христианские, исламские и иудейские праздники

Президент России Владимир Путин рассказал о веротерпимости и взаимодействии россиян, принадлежащих к различным религиозным конфессиям.

"В России люди вместе ходят отмечают христианские, исламские, иудейские праздники. И радуются", - сказал российский президент.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.

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