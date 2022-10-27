Путин рассказал об отличии традиционных ценностей от неолиберальных

Президент России Владимир Путин рассказал, что понимают в РФ под традиционными ценностями и в чем их отличие от ценностей "неолиберальных".

"Традиционные ценности это не какой-то фиксированный свод постулатов. Их отличие от "неолиберальных ценностей" в том, что они - неповторимы. Они вытекают из традиций общества, культуры и исторического опыта. Традиционные ценности необходимо уважать. Таково наше понимание традиционных ценностей", - сказал президент.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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