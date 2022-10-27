Путин заявил, что многие страны начали отказывать США в их требованиях

Российский президент Владимир Путин заявил, что гегемонии США постепенно приходит конец Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что многие государства мира активно пытаются выйти из-под диктата США и открыто отказываются выполнять требования Вашингтона. С таким публичным заявлением он выступил в ходе своей речи на пленарном заседании клуба "Валдай".

"Сегодня одно говорят, завтра другое, сегодня документы подписывают, завтра от них отказываются. Стабильности нет ни в чем. На что можно надеяться? Совершенно не понятно. Если раньше с той же Америкой позволяли себе спорить лишь немногие страны, то теперь уже обыденность, когда многие страны отказывают Вашингтону в его требованиях, хотя они продолжают давить. Ошибочная политика. Но это - их выбор", - отметил Путин в своем большом выступлении 27 октября 2022 года.

Также Путин четко дал понять, что гегемонии США (и "коллективного Запада" в целом) постепенно приходит конец.

При этом он подчеркнул, что Россия не намерена бросать вызов западным элитам, так как становиться мировым гегемоном Москва в любом случае точно не планирует.