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Политика27 октября 2022 14:49

Путин заявил, что многие страны начали отказывать США в их требованиях

По словам президента РФ, Вашингтон открыто давит на "непокорные государства"
Александр КИСЛОВ
Российский президент Владимир Путин заявил, что гегемонии США постепенно приходит конец

Российский президент Владимир Путин заявил, что гегемонии США постепенно приходит конец

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что многие государства мира активно пытаются выйти из-под диктата США и открыто отказываются выполнять требования Вашингтона. С таким публичным заявлением он выступил в ходе своей речи на пленарном заседании клуба "Валдай".

"Сегодня одно говорят, завтра другое, сегодня документы подписывают, завтра от них отказываются. Стабильности нет ни в чем. На что можно надеяться? Совершенно не понятно. Если раньше с той же Америкой позволяли себе спорить лишь немногие страны, то теперь уже обыденность, когда многие страны отказывают Вашингтону в его требованиях, хотя они продолжают давить. Ошибочная политика. Но это - их выбор", - отметил Путин в своем большом выступлении 27 октября 2022 года.

Также Путин четко дал понять, что гегемонии США (и "коллективного Запада" в целом) постепенно приходит конец.

При этом он подчеркнул, что Россия не намерена бросать вызов западным элитам, так как становиться мировым гегемоном Москва в любом случае точно не планирует.