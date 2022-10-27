Путин заявил, что Запад не вправе требовать от других поддержки «новомодных ценностей»

Президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад не вправе требовать от других безоговорочной поддержки "неолиберальных ценностей".

"Новомодные ценности вроде гендеров и гей-парадов - да пусть делают, что хотят. Но они не в праве требовать этого от других", - сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.

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