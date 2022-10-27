Путин вспомнил, как Россия боролась с терроризмом на Кавказе Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», вспомнил о борьбе с террористами на Кавказе. Как отметил глава государства, Россия заплатила за их уничтожение высокую цену.

«В 2000-м году, после избрания президентом, с чем столкнулся и всегда буду об этом помнить, помнить о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, которое Запад тогда практически открыто поддерживал. Мы знаем, что так оно и было на практике: финансовая, политическая, информационная поддержка», – заявил российский лидер.

Как отметил глава государства, Запад не только поддерживал, но и взрастил террористическую угрозу. Путин подчеркнул, что властям России хватило политической воли «не строить из себя обиженных», а вести отношения с противоборствующей стороной. В то время, заявил президент, Москва считала эти отношения взаимовыгодными.