Путин заявил, что Запад пытается превратить Россию в инструмент для достижения своих целей.

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются превратить Россию в инструмент для достижения своих целей.

"Цель давления на Россию? Потренироваться? Нет. Цель — превратить Россию в инструмент для достижения своих целей. Всех стараются превратить в инструмент для своих целей. А тех, кто не подчиняется, против них - санкции, против них проводятся экономические ограничения, перевороты готовятся", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что Запад стремится уничтожить тех, кого не получается превратить в свой инструмент и пытается реализовать подобный сценарий в отношении России.

"А если вообще не получается ничего - уничтожить. Но не получится никогда в отношении России реализовать такой сценарий", - резюмировал Путин.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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