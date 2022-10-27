Путин: Россия не бросает вызов элитам Запада, мы не собираемся становится гегемоном

Владимир Путин выступил с важным публичным обращением к западным элитам Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин публично обратился к западным элитам и заявил, что Москва абсолютно точно не собирается становиться мировым гегемоном. Такое важное заявление президент РФ сделал в ходе своего выступления на пленарном заседании клуба "Валдай" 27 октября 2022 года.

"Россия не бросает вызов Западу. Мы сами не стремимся становится гегемоном", - подчеркнул Путин. По его словам, подобных планов у РФ абсолютно точно нет, западным элитам не стоит переживать об этом.

Также Путин публично обвинил Запад в крайне непорядочном поведении в экономической сфере. "Вот стоит только рынок открыть для определенных товаров, местный производитель лег, захватывают рынки и ресурсы", - уточнил президент России.

Ранее пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков публично заявил о том, что выступление президента РФ на заседании клуба "Валдай" станет одной из его важнейших речей в нынешнем году.